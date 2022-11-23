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23 ноября, 23:59

Нападающий сборной Коста-Рики: «В России действительно был замечательный чемпионат мира»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий сборной Коста-Рики Брайан Руис поделился теплыми воспоминаниями о чемпионате мира 2018 года, который проходил в России.

«В России действительно был замечательный чемпионат мира, было здорово быть там, у вас очень красивая и прекрасная страна. Да, мы не вышли из группы, но у нас были классные игры», — сказал Руис «Чемпионату».

В стартовом матче на ЧМ-2022 сборная Коста-Рики потерпела разгромное поражение от команды Испании со счетом 0:7.

«Могу ли сравнить этот чемпионат мира с чемпионатом мира в России? Они все очень разные, другой контраст, другая культура», — добавил Руис.

В следующем туре в рамках группового этапа Испания сыграет со сборной Германии, а Коста-Рика встретится с Японией. Обе встречи пройдут 27 ноября.

Напомним, что чемпионат мира в России проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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Источник: https://www.championat.com/football/news-4903027-igrok-kosta-riki-ruis-v-rossii-byl-zamechatelnyj-chempionat-mira-eto-prekrasnaya-strana.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
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Сборная Коста-Рики по футболу
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