Гладилин считает, что ни один нормальный болельщик не будет смотреть Кубок России, когда параллельно идет ЧМ

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что не смотрел матч 5-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России «Спартак» — «Крылья Советов» (1:2).

«Я не смотрел матч, ведь сейчас идет чемпионат мира. А какой нормальный болельщик будет смотреть эти игры, когда параллельно проходят поединки мундиаля?

Организаторы составили такой календарь, что РПЛ уже ушла на паузу, а Кубок попал на проведение ЧМ. Даже если «Спартак» займет второе место в групповом раунде, то все равно выйдет дальше. Интереса к сегодняшней игре не было. Такой календарь — недоработка организаторов", — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

Матч между красно-белыми и самарским клубом начался сегодня, 24 нобря, в 18.00 по московскому времени. Через час стартовал поединок 1-го тура ЧМ-2022 между сборными Испании и Коста-Рики.