Роналду провалится, как и Месси? Угадывай счет матча Португалия — Гана и участвуй в розыгрыше 500 тысяч рублей

Продолжается масштабный конкурс прогнозов на матчи чемпионата мира по футболу в Катаре от «СЭ» и БЕТСИТИ. Призовой фонд составляет 500 тысяч рублей, шанс выиграть будет у каждого!

Условия конкурса просты: переходи на наш лендинг и угадывай результаты матчей ЧМ. За правильный счет ты получишь 5 баллов, разность мячей — 3, исход — 1. При этом после каждого нового тура группового этапа число получаемых очков будет умножаться, поэтому еще не поздно поучаствовать — шанс догнать лидеров у вас обязательно будет. Перед стартом плей-офф мы подведем итоги первой части конкурса и определим победителей, а со стадии на вылет начнем новый розыгрыш.

Как начнет турнир Криштиану Роналду? Как Месси — с поражения, или португальцы справятся с Ганой? Узнаем уже сегодня.

Конкурс прогнозов на матчи ЧМ-2022