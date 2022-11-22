Месси заявил, что ему будет не хватать Марадоны на ЧМ-2022

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси сказал, что ему будет не хватать Диего Марадоны на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Будет странно не видеть его на трибунах, не видеть, как люди сходят с ума, когда он появляется рядом. Он любил нашу сборную. Он всегда был и всегда будет рядом с нами», — цитирует 35-летнего игрока пресс-служба ФИФА.

Легенда «Наполи» и сборной Аргентины Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет из-за внезапной остановки сердца.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре. Сборная Аргентины попала в группу C и встретится с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.