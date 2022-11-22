Дания — Тунис: где и во сколько смотреть бесплатно прямую трансляцию матча ЧМ-2022

Во вторник, 22 ноября сборная Дании сыграет против команды Туниса в матче групповой стадии чемпионата мира по футболу-2022. Встреча состоится на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне (Катар). Начало — в 16.00 по московскому времени.

Для обеих команд это будет первый матч на ЧМ-2022. Дания и Тунис выступают в группе D вместе с Францией и Австралией.

Следить за матчем Дания — Тунис можно в онлайн-трансляции «СЭ», а также с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и канале matchtv.ru.