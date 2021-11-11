Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

«Мы выложимся на все 100 процентов». Защитник сборной Кипра — о матче против России

Защитник сборной Кипра заявил, что его команда выложится на 100 процентов в матче против России
10:47
Теги:

Защитник сборной Кипра Антреас Каро рассказал о своем настрое на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против России.

«Мы выложимся на все 100 процентов. Знаем, что Дзюба — хороший игрок. Его сейчас нет в сборной, но при этом у России много других хороших футболистов», — приводит официальный сайт УЕФА слова Каро.

Матч Россия — Кипр состоится сегодня, 11 ноября, начало — в 20.00 (мск). Россияне лидируют в группе H с 19 очками в 8 матчах, киприоты идут на последней, 6-й строчке с 5 очками в 8 играх.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2030962--russia-vs-cyprus/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
Фастфуд: вред или польза для человека
Глава «Нафтогаза» заявил о преимуществах ГТС Украины над СП-2
0
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры