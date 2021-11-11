«Мы выложимся на все 100 процентов». Защитник сборной Кипра — о матче против России
Защитник сборной Кипра заявил, что его команда выложится на 100 процентов в матче против России
10:47
Защитник сборной Кипра Антреас Каро рассказал о своем настрое на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против России.
«Мы выложимся на все 100 процентов. Знаем, что Дзюба — хороший игрок. Его сейчас нет в сборной, но при этом у России много других хороших футболистов», — приводит официальный сайт УЕФА слова Каро.
Матч Россия — Кипр состоится сегодня, 11 ноября, начало — в 20.00 (мск). Россияне лидируют в группе H с 19 очками в 8 матчах, киприоты идут на последней, 6-й строчке с 5 очками в 8 играх.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2030962--russia-vs-cyprus/
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