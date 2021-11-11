Полузащитник «Вест Хэма» Райс пропустит ноябрьские матчи сборной Англии из-за болезни

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс покинул расположение сборной Англии, сообщает пресс-служба национальной команды.

22-летний футболист не сможет помочь англичанам в играх отборочного турнира ЧМ-2022 против Албании (12 ноября) и Сан-Марино (15 ноября) из-за болезни.

Англия лидирует в группе I отборочного турнира ЧМ-2022 с 20 очками в 8 матчах.