Полузащитник «Вест Хэма» Райс пропустит ноябрьские матчи сборной Англии из-за болезни
10:14
Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс покинул расположение сборной Англии, сообщает пресс-служба национальной команды.
22-летний футболист не сможет помочь англичанам в играх отборочного турнира ЧМ-2022 против Албании (12 ноября) и Сан-Марино (15 ноября) из-за болезни.
Get well soon, @_DeclanRice ?— England (@England) November 10, 2021
Англия лидирует в группе I отборочного турнира ЧМ-2022 с 20 очками в 8 матчах.
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