Фетисов: «Надеюсь, сборная России избежит неприятного сценария в матче с Кипром»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча сборной России по футболу против команды Кипра в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

«В спорте может произойти все что угодно. Не стоит заранее отмечать победу и вообще загадывать какой-либо результат. Я надеюсь, наша сборная все-таки сможет провести сегодняшний матч без проблем и избежит неприятного сценария. Впереди у нас еще важнейший матч с хорватами, так что сегодня важно не потерять очки и перейти к полноценной подготовке к хорватам», — сказал Фетисов «СЭ».

11.11.2021 | Россия — Кипр

Матч сборных России и Кипра состоится сегодня, 11 ноября, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.