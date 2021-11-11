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Фетисов: «Надеюсь, сборная России избежит неприятного сценария в матче с Кипром»

12:02
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча сборной России по футболу против команды Кипра в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

«В спорте может произойти все что угодно. Не стоит заранее отмечать победу и вообще загадывать какой-либо результат. Я надеюсь, наша сборная все-таки сможет провести сегодняшний матч без проблем и избежит неприятного сценария. Впереди у нас еще важнейший матч с хорватами, так что сегодня важно не потерять очки и перейти к полноценной подготовке к хорватам», — сказал Фетисов «СЭ».

11.11.2021 | Россия — Кипр

Матч сборных России и Кипра состоится сегодня, 11 ноября, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.

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Сергей Федоров все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры