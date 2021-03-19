Мостовой: «Сочи» не приглашал на свой матч. Если тренерский штаб сборной отпустит, можно съездить"

Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой рассказал, что может посетить матч 23-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» — «Тамбов». Национальная команда находится на сборе в Сочи.

«Приглашения от «Сочи» не было. Если тренерский штаб освободит нас, можно съездить, посмотреть», — сказал Мостовой.

Мостовой выступал за «Сочи» на правах аренды в сезоне-2019/20.

Матч «Сочи» — «Тамбов» состоится сегодня, 19 марта. Начало — в 19.00 (мск).

(Игорь Рабинер)