Мостовой: «Сочи» не приглашал на свой матч. Если тренерский штаб сборной отпустит, можно съездить"
14:06
Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой рассказал, что может посетить матч 23-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» — «Тамбов». Национальная команда находится на сборе в Сочи.
«Приглашения от «Сочи» не было. Если тренерский штаб освободит нас, можно съездить, посмотреть», — сказал Мостовой.
Мостовой выступал за «Сочи» на правах аренды в сезоне-2019/20.
Матч «Сочи» — «Тамбов» состоится сегодня, 19 марта. Начало — в 19.00 (мск).
(Игорь Рабинер)
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