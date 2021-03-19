Мостовой о 0:5 от Сербии: «Все отошли от этого матча, забыли»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой заявил, что футболисты национальной команды оправились от поражения от сборной Сербии (0:5) в ноябрьском матче Лиги наций.

«Думаю, мы все попытались быстрее забыть об этом матче. Неприятная была ситуация. Все отошли, забыли», — сказал Мостовой.

Российской команде предстоят матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против сборных Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта).

(Игорь Рабинер)