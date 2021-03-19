Зобнин пропустит сбор сборной России в Сочи
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин пропустит сборы сборной России в Сочи из-за травмы, сообщает 19 марта пресс-служба национальной команды в Telegram.
27-летний футболист прошел медицинское обследование в связи с травмой, полученной в клубе. Врачи сборной изучили данные и решили, что для лечения мышечного повреждения игроку потребуется более 10 дней. В связи с этим было принято решение не вызывать его в расположение команды в Сочи.
Зобнин получил повреждение в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (5:1).
Российской команде предстоят матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против сборных Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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