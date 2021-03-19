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Зобнин пропустит сбор сборной России в Сочи

14:36
Роман Зобнин. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Роман Зобнин. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин пропустит сборы сборной России в Сочи из-за травмы, сообщает 19 марта пресс-служба национальной команды в Telegram.

27-летний футболист прошел медицинское обследование в связи с травмой, полученной в клубе. Врачи сборной изучили данные и решили, что для лечения мышечного повреждения игроку потребуется более 10 дней. В связи с этим было принято решение не вызывать его в расположение команды в Сочи.

Зобнин получил повреждение в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (5:1).

Российской команде предстоят матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против сборных Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта).

Дополнительная информация:

https://t.me/teamrussia/580

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