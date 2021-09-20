Карпин: «Смолов не справляется ментально? Никаких проблем с этим нет»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал выбор состава на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 в октябре.
«Смолов не справляется ментально? По-моему опыту, никаких проблем с этим не было. С Хорватией Федя не играл, но вышел с хорошим настроением на Кипр и Мальту. Вы это видели, никаких проблем с этим нет.
Связка Макгеев-Дивеев? Нормально это вижу. Поэтому и вызываем этих игроков. С Мальтой играли, например, Осипенко и Дивеев. Как оцениваю Макгеева? На хорошем уровне, он игрок сборной. Как я могу оценить его? По 10-ти балльной?
Сегодня при обсуждении проскочила фамилия Козлова из «Нижнего Новгорода», да. Он был у меня в «Ростове». Пока не вызываем, хотя и разговаривали.
Кудряшов может сыграть как крайний и как центральный. Он может сыграть на любой позиции. Но опять же — это расширенный список, мы высылаем его заранее. Пока Кудряшов не сыграл ни минуты. Пока есть время — будем следить за ним», — сказал Карпин на пресс-конференции.
В состав сборной вернулись полузащитник Денис Глушаков и форвард Артем Дзюба. 34-летний хавбек «Химок» не вызывался в национальную команду с 2018 года.
В октябре сборная России проведет два матча — против Словакии (8 октября, 21.45 мск, Казань) и против Словении (11 октября, 21.45 мск, Марибор).
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