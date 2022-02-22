В Госдуме отреагировали на заявление министра спорта Польши о необходимости переноса стыкового матча с Россией

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление министра спорта Польши Камила Бортничука о необходимости проведения матча между сборными России и Польши на нейтральной территории.

«Мы с удивлением читаем заявление польского министра спорта, — сказал Свищев «СЭ». — Любое высказывание столь высокого уровня чиновника должно обосновываться конкретными фактами. Нам тоже многое не нравится, но мы же не привязываем это к спортивным мероприятиям. Польский министр спорта должен думать об успехах их национальной команды, клубов. Перенос матча? На чаше весов есть их аргументы. Какие-то угрозы поступили в их адрес? Не нравится состояние поля и стадиона? Какая-то плохая обстановка? Ничего нет! Пусть аргументирует. На другой чаше весов — российская действительность. Все нормально, все спокойно. Все знают, как в России серьезно относятся к организации спортивных мероприятий. В России, как нигде, очень внимательно относятся к обеспечению безопасности».

Свищев также отметил, что нет конкретных аргументов для переноса матча.

«Наши аргументы полностью перевешивают их заявления. Это же просто глупость. Польский министр поддался истерии. Аргументов для переноса матча просто нет! Любое заявление чиновника должно подкрепляться фактами. Пусть отказываются играть, им засчитают техническое поражение. А мы пойдем дальше», — добавил Свищев.

Польская команда является соперником сборной России по полуфиналу стыкового турнира за выход на чемпионат мира в Катаре. Встреча между сборными России и Польши пройдет 24 марта на «ВТБ Арене». Победитель матча 29 марта сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция — Чехия.