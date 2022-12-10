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Сегодня, 06:15

Месси ждет тяжелого матча против Хорватии в полуфинале ЧМ-2022

Евгений Козинов
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата мира-2022 против Хорватии.

«Хорватия — очень сложный соперник. У них отличные игроки, они очень хорошо сыграны. У них один и тот же тренер со времен последнего чемпионата мира, а это полуфинал чемпионата мира, поэтому будет тяжело», — цитирует The Guardian Месси.

В полуфинале чемпионата мира-2022 в Катаре Аргентина сыграет с Хорватией. Матч пройдет 13 декабря.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Марокко
Португалия

П2

33%

1.70

Ф2(-1.5)

23%

3.00

ТМ 2.5

20%

1.73
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Англия
Франция

П2

31%

2.55

Обе забьют - да

27%

1.90

Х

18%

3.30
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Нидерланды 5
Аргентина 6
Матч завершен (ПЕН)

Обе забьют - да

29%

2.13

ТБ 2.5

27%

2.38

Х

14%

3.20
Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
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