Голкипер сборной Аргентины Мартинес назвал Лаоса худшим арбитром на ЧМ-2022

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес прокомментировал победу над Нидерландами (2:2, по пенальти — 4:3) в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022.

«Я делаю это для 45 миллионов людей, в стране не все в порядке, и подарить им эту радость приятно. Не знаю, что утверждал судья, но он добавить десять минут, так как хотел, чтобы мы сыграли вничью. Невероятно, что сделал Лаос, худший судья на чемпионате мира. Слава Богу, я сделал два сейва», — цитирует Marca Мартинеса.

В полуфинале чемпионата мира-2022 в Катаре Аргентина сыграет с Хорватией. Матч пройдет 13 декабря.