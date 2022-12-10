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Сегодня, 06:23

Голкипер сборной Аргентины Мартинес назвал Лаоса худшим арбитром на ЧМ-2022

Евгений Козинов
Корреспондент
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Эмилиано Мартинес.
Фото Global Look Press

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес прокомментировал победу над Нидерландами (2:2, по пенальти — 4:3) в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022.

«Я делаю это для 45 миллионов людей, в стране не все в порядке, и подарить им эту радость приятно. Не знаю, что утверждал судья, но он добавить десять минут, так как хотел, чтобы мы сыграли вничью. Невероятно, что сделал Лаос, худший судья на чемпионате мира. Слава Богу, я сделал два сейва», — цитирует Marca Мартинеса.

В полуфинале чемпионата мира-2022 в Катаре Аргентина сыграет с Хорватией. Матч пройдет 13 декабря.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Марокко
Португалия

П2

33%

1.70

Ф2(-1.5)

23%

3.00

ТМ 2.5

20%

1.73
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Англия
Франция

П2

31%

2.55

Обе забьют - да

27%

1.90

Х

18%

3.30
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Нидерланды 5
Аргентина 6
Матч завершен (ПЕН)

Обе забьют - да

29%

2.13

ТБ 2.5

27%

2.38

Х

14%

3.20
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
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