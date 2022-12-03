Месси обошел Марадону и Криштиану Роналду по количеству голов на чемпионатах мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Мессии отличился в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Австралии.

Для 35-летнего аргентинца этот гол стал 9-м в карьере на чемпионатах мира.

По этому показателю он обошел легендарного соотечественника Диего Марадону, который забил 8 голов на мировых первенствах.

Рекордсменом сборной Аргентины является бывший нападающий национальной команды Габриэль Батистута (10 голов).

Также Месси обогнал своего принципиального соперника Криштиану Роналду, на счету которого на данный момент также 8 голов на ЧМ.