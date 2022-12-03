Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 22:40

Месси обошел Марадону и Криштиану Роналду по количеству голов на чемпионатах мира

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Лионель Месси.
Фото Reuters

Нападающий сборной Аргентины Лионель Мессии отличился в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Австралии.

Для 35-летнего аргентинца этот гол стал 9-м в карьере на чемпионатах мира.

По этому показателю он обошел легендарного соотечественника Диего Марадону, который забил 8 голов на мировых первенствах.

Рекордсменом сборной Аргентины является бывший нападающий национальной команды Габриэль Батистута (10 голов).

Также Месси обогнал своего принципиального соперника Криштиану Роналду, на счету которого на данный момент также 8 голов на ЧМ.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Австралия 1
2-й тайм

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
Габриэль Батистута
Диего Марадона
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Сборная Австралии по футболу
Сборная Аргентины по футболу
1
0
Читайте также
Фотограф из России снял самый страшный кадр ЧМ-2022. Рейтинг жутких моментов турнира в Катаре
Гол Франции отменили после игры, решающий мяч Японии «из аута» и вылет Германии: события групп ЧМ-2022
В США предрекли Украине потерю юга и левобережья Днепра
Источник сообщил об избиении бывшей жены Дениса Глушакова в московском отеле
Разведчик рассказал об уничтожении в Берестовом украинских ангаров с техникой
Как заработать на своих хобби
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: кто вышел из групп и сыграет в 1/8 финала
Аргентина — Австралия: австралийцы сократили отставание
Мбаппе намеренно не останавливался с призом лучшего игрока матча ЧМ-2022 в зоне для пресс-подхода. Он не хочет рекламировать бренд алкоголя
ЧМ-2022: Австралия отыграла один мяч в матче с Аргентиной — 1:2. Онлайн-трансляция
Аргентина — Австралия: Альварес забил после ошибки голкипера австралийцев
Ван Гал поцеловал Дюмфриса на пресс-конференции после матча ЧМ-2022 с США
Аргентина обыгрывает Австралию после первого тайма матча 1/8 финала ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аргентина — Австралия: Месси забил первый гол в плей-офф ЧМ

Главный тренер США Берхалтер: «У нас молодой состав, и пока нет своего Мемфиса Депая»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости