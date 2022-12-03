Главный тренер США Берхалтер: «У нас молодой состав, и пока нет своего Мемфиса Депая»
Грегг Берхалтер рассказал, чего не хватило США для победы над Нидерландами
Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер рассказал, чего не хватило команде для победы над Нидерландами (1:3) в 1/8 финала ЧМ-2022.
«Я думаю, что команда добилась прогресса, у нее есть четкая идентичность, игроки, которые очень преданы друг другу. Во время этого турнира мы хорошо работали в обороне. Мы были сложной командой, играющей с высокой интенсивностью.
Если посмотреть на разницу между двумя командами сегодня, то у Нидерландов были игроки, которые завершали моменты, а нам этого не хватило. Нам нужно время, у нас молодой состав, и пока нет своего Мемфиса Депая», — приводит слова Берхалтера RMC Sport.
В 1/4 финала турнира в Катаре сборная Нидерландов сыграет с победителем матча Аргентина — Австралия.
Источник: RMC Sport
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