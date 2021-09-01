Зинченко пропустит матч с Францией из-за перебора карточек
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко пропустит матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Франции из-за перебора желтых карточек.
Он получил предупреждение в матче с Казахстаном. По ходу второго тайма игры Казахстан — Украина счет равный — 1:1.
Матч Украина — Франция состоится 4 сентября. Начало в 21.45 по московскому времени.
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