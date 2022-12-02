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Сегодня, 16:17

Луис Энрике считает, что фото мяча на лицевой линии перед голом Японии — фейк

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике считает опубликованную в СМИ графику проекции мяча перед вторым голом Японии в матче групповой стадии чемпионата мира-2022 (1:2) подделкой.

«Я видел фотографию, которая, возможно, была подделкой. Не может быть, чтобы это изображение было настоящим. Это, должно быть, какой то фейк. Я чувствовал, что происходит что-то нечистое, когда ВАР потратил настолько много времени, чтобы принять решение... Мне нечего сказать», — цитирует специалиста Daily Express.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборные Испании и Японии по итогам групповой стадии вышли в плей-офф мирового первенства. Испанцы встретятся с Марокко в матче 1/8 финала турнира 6 декабря, начало — 18.00 мск. Японцы сыграют против хорватов 5 декабря (18.00).

Каору Митома выполняет голевую передачу на&nbsp;победный гол сборной Японии. «Позор! Немцев просто подставили». Реакция соцсетей на скандальный момент в матче ЧМ Япония — Испания

Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Испании по футболу
Сборная Японии по футболу
Луис Энрике
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