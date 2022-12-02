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Сегодня, 10:05

«Позор! Немцев просто подставили». Реакция соцсетей на скандальный момент в матче ЧМ Япония — Испания

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Каору Митома выполняет голевую передачу на победный гол сборной Японии.
Фото Reuters

В четверг, 1 декабря, сборная Японии обыграла Испанию со счетом 2:1 в матче групповой стадии чемпионата мира-2022 в Катаре.

Второй гол японцев в ворота Испании вызвал много вопросов. Полузащитник сборной Японии Каору Митома сделал голевую передачу, выбив мяч почти за лицевой линией. Сначала главный арбитр встречи Виктор Гомес принял решение, что мяч пересек линию, но после подсказки ВАР и личного просмотра эпизода изменил свое решение. Гол в ворота Испании был засчитан.

Каору Митома выполняет голевую передачу на победный гол сборной Японии. Фото Reuters
Каору Митома выполняет голевую передачу на победный гол сборной Японии.
Фото Reuters

Благодаря этому голу японцы победили Испанию и вышла в плей-офф ЧМ-2022 с первого места, набрав 6 очков. Германия из-за этой победы японцев не смогла выйти в плей-офф. В своей встрече немцы обыграли Коста-Рику со счетом 4:2, но не прошли в следующий раунд из-за разницы мячей.

Болельщики негативно отреагировали на такой засчитанный мяч сборной Японии:

«Второй гол нужно было отменить, так как мяч точно пересек черту. Этому есть доказательства. И нельзя об этом спорить. Это определенно была подстава».

«Если бы только ВАР работал нормально! Тогда результаты на этом ЧМ были бы иными».

«Хорошая работа, ВАР. Мяч точно ушел за линию».

«Это какой-то позор! Немцев просто подставили таким решением».

Футболисты сборной Японии радуются голу в&nbsp;матче против Испании на&nbsp;ЧМ-2022. Япония — шок в квадрате: обыграла еще и Испанию. А вдвоем они отцепили Германию

«Отвратительное решение судьи. Это не футбол! Второй мяч не должен был быть засчитан».

«Грустно видеть, что сборная Германии вылетает с чемпионата мира из-за такой ошибки арбитра в другом матче».

«Это крупнейшее ограбление в группе на ЧМ! Судьям точно хорошо заплатили за такое решение».

«Вы просто шутка, а не игроки. Вы забили гол после того, как мяч ушел за линию. Где хваленые современные технологии?»

«Второй гол японцев — просто позор для ВАР».

В 1/8 финала Япония сыграет с Хорватией 5 декабря, а Испания встретится с Марокко на день позже. Сборная Германии не может выйти из группы на втором чемпионате мира подряд.

Эмоции игроков сборной Германии после вылета с&nbsp;ЧМ-2022. В футбол играют 22 человека, а проигрывают всегда немцы. Второй подряд позорный вылет Германии
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Сборная Испании по футболу
Сборная Японии по футболу
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