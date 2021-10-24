Дэвид Бекхэм станет лицом чемпионата мира в Катаре и заработает 150 миллионов фунтов
Бывший полузащитник «Реала», «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм в ноябре станет лицом чемпионата мира 2022 года в Катаре, информирует The Sun.
Кроме того, 46-летний англичанин подписал контракт, по которому будет послом Катара а течение следующих десяти лет. По договору Бекхэм будет получать по 15 миллионов фунтов в год (150 миллионов в общей сложности).
Бекхэм перед подписанием контракт посоветовался со своей женой, певицей Викторией Бекхэм. Также звезду мирового футбола уверили, что ЧМ-2022 пройдет в духе свободы, соблюдения прав человека и в частности соблюдения прав сексуальных меньшинств.
Напомним, что Катар — первая арабская страна, которая примет чемпионат мира по футболу. Турнир пройдет c 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
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