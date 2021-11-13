Лантратов не полетит со сборной России на матч с Хорватией
Вратарь «Химок» Илья Лантратов не полетит со сборной России на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
26-летний голкипер не включен в состав делегации национальной команды по решению тренерского штаба. В итоговом списке на игру с хорватами значатся 25 футболистов.
Илья Лантратов не полетит в Сплит со сборной России: https://t.co/WTLqzvn8lM pic.twitter.com/VSp68OpXAd— Сборная России (@TeamRussia) November 13, 2021
Матч Хорватия — Россия состоится завтра, 14 ноября в Сплите. Начало встречи — в 17.00 (мск). За тур до конца групповой стадии отборочного турнира ЧМ-2022 россияне лидируют в группе H c 22 очками, хорваты идут на второй строчке с 20 очками. Для выхода на чемпионат мира команде Валерия Карпина нужно не проиграть в завтрашнем матче.
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