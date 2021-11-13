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Канчельскис — о сборной России: «Победа над Хорватией будет для нас чудом!»

Хорватия — Россия: прогноз Андрея Канчельскиса на матч отбора ЧМ-2022 14 ноября
14:37
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиям от предстоящей игры сборной России против Хорватии в матче отборочного турнира на чемпионата мира-2022.

«Посмотрим, что будет. Все ожидают, что будет положительный результат. Я тоже на это надеюсь. А как сложится, будем смотреть. В данной ситуации положительный результат — победа. Победу можно будет назвать чудом для нашей сборной», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Матч Хорватия — Россия пройдет 14 ноября 2021 года на стадионе «Полюд» (Сплит, Хорватия). Начало — в 17:00 по московскому времени.

14.11.2021 | Хорватия — Россия

После девяти игр сборная России (22 очка) занимает первое место в группе Н квалификации ЧМ-2022, сборная Хорватии (20 очков) идет второй.

Хорватия — Россия

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры