Канчельскис — о сборной России: «Победа над Хорватией будет для нас чудом!»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиям от предстоящей игры сборной России против Хорватии в матче отборочного турнира на чемпионата мира-2022.
«Посмотрим, что будет. Все ожидают, что будет положительный результат. Я тоже на это надеюсь. А как сложится, будем смотреть. В данной ситуации положительный результат — победа. Победу можно будет назвать чудом для нашей сборной», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
Матч Хорватия — Россия пройдет 14 ноября 2021 года на стадионе «Полюд» (Сплит, Хорватия). Начало — в 17:00 по московскому времени.
После девяти игр сборная России (22 очка) занимает первое место в группе Н квалификации ЧМ-2022, сборная Хорватии (20 очков) идет второй.
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