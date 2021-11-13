Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиям от предстоящей игры сборной России против Хорватии в матче отборочного турнира на чемпионата мира-2022.

«Посмотрим, что будет. Все ожидают, что будет положительный результат. Я тоже на это надеюсь. А как сложится, будем смотреть. В данной ситуации положительный результат — победа. Победу можно будет назвать чудом для нашей сборной», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Матч Хорватия — Россия пройдет 14 ноября 2021 года на стадионе «Полюд» (Сплит, Хорватия). Начало — в 17:00 по московскому времени.

14.11.2021 | Хорватия — Россия

После девяти игр сборная России (22 очка) занимает первое место в группе Н квалификации ЧМ-2022, сборная Хорватии (20 очков) идет второй.