«Желаю нашим футболистам не обосраться». Губерниев — о матче России против Хорватии
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 Хорватия — Россия.
«Сейчас все в области предположений. Я надеюсь, что мы добьемся результата и поедем напрямую на чемпионат мира. Сделать это будет невероятно сложно. Но убежден, что команда в состоянии это сделать. Помимо сборной Хорватии, которая лучше играет в футбол, завтра будут нам препятствовать трибуны. Если мы не обосремся перед началом, то мы победим или сыграем вничью. Говорят, что в нашем деле главное — не обосраться. Этого и желаю нашим футболистам», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.
Матч между Россией и Хорватией состоится 14 ноября в Сплите. Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.
После девяти игр сборная России (22 очка) занимает первое место в группе Н квалификации ЧМ-2022, сборная Хорватии (20 очков) идет второй.
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