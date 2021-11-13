Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 Хорватия — Россия.

«Сейчас все в области предположений. Я надеюсь, что мы добьемся результата и поедем напрямую на чемпионат мира. Сделать это будет невероятно сложно. Но убежден, что команда в состоянии это сделать. Помимо сборной Хорватии, которая лучше играет в футбол, завтра будут нам препятствовать трибуны. Если мы не обосремся перед началом, то мы победим или сыграем вничью. Говорят, что в нашем деле главное — не обосраться. Этого и желаю нашим футболистам», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Матч между Россией и Хорватией состоится 14 ноября в Сплите. Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.

14.11.2021 | Хорватия — Россия

После девяти игр сборная России (22 очка) занимает первое место в группе Н квалификации ЧМ-2022, сборная Хорватии (20 очков) идет второй.