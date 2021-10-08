Кузяев стал четвертым капитаном сборной России при Карпине. До него были Джикия, Смолов и Баринов
Тренерский штаб сборной России назвал состав команды на матч против команд Словакии в рамках отбора чемпионата мира-2022.
На поле с капитанской повязкой выйдет полузащитник «Зенита» Далер Кузяев.
На сентябрьские матчи сборную на поле выводили три разных капитана -Георгий Джикия, Федор Смолов и Дмитрий Баринов.
Ранее капитаном был Артем Дзюба, но форварда «Зенита» не приглашали на первый сбор при тренере Валерии Карпине.
В турнирной таблице группы Н сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9 очков), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).
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