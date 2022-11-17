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17 ноября, 23:45

«Проблем с размещением быть не должно». Сорокин — о проживании болельщиков в Катаре

Сорокин рассказал, могут ли возникнуть проблемы с размещением болельщиков на ЧМ-2022
Марк Бессонов
Корреспондент отдела футбола
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Места проживания болельщиков.
Фото Reuters

Гендиректор оргкомитетов ЧМ-2018 и Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин, помогающий организаторам турнира в Катаре, в интервью «СЭ» рассказал, сколько приблизительно болельщиков посетят ЧМ и могут ли возникнуть проблемы с размещением.

«Если брать страны за пределами Аравийского полуострова, я бы сказал — тысяч 600-700. Может быть, до 800. Трюк в том, что у подавляющего числа болельщиков два и более билетов, на один матч никто не прилетит. Проблем быть не должно, средств размещения достаточно. Конечно, такого количества гостиниц, как было у нас, тут не будет. Да и нет смысла, с ними же надо что-то делать после чемпионата мира. Но в целом здесь много гостиниц, есть программа так называемых апартаментов с обслуживанием, которые фактически по уровню соответствуют гостиничным номерам. Есть и специальные Fan villages. Это модульное размещение для болельщиков, предпочитающих варианты поскромнее. Мне кажется, что с размещением или транспортом проблем быть не должно», — сказал Сорокин.

Чемпионат мира-2022 по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Болельщики в&nbsp;Катаре. «Никаких гонений и репрессий в Катаре не будет». Член оргкомитета ЧМ-2022 Алексей Сорокин — о важных деталях турнира

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Алексей Сорокин (руководитель)
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