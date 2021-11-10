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Лещенко считает, что сборной России по силам выйти на чемпионат мира с первого места

Лев Лещенко: «Кипр мы должны обыгрывать»
12:56
Лев Лещенко. Фото Никита Успенский
Лев Лещенко. Фото Никита Успенский
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Народный артист, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от заключительных матчей сборной России в рамках отборочного этапа ЧМ-2022.

«Важен настрой. В нападении появились новые игроки — Сергеев, Агаларов. Хорватия сейчас не такая яркая команда, вполне можем претендовать на очки на их поле. А Кипр мы должны обыгрывать. Нам по силам выйти на чемпионат мира с первого места. Шансы есть, посмотрим», — сказал Лещенко «СЭ».

Сборной России предстоит провести два заключительных матча групповой стадии отборочного турнира ЧМ-2022 — дома против Кипра (11 ноября) и на выезде против Хорватии (14 ноября). Россияне лидируют в группе H с 19 очками в 8 матчах, отрыв от идущих вторыми хорватов составляет 2 балла.

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Сергей Федоров все материалы автора
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