Лещенко считает, что сборной России по силам выйти на чемпионат мира с первого места

Народный артист, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от заключительных матчей сборной России в рамках отборочного этапа ЧМ-2022.

«Важен настрой. В нападении появились новые игроки — Сергеев, Агаларов. Хорватия сейчас не такая яркая команда, вполне можем претендовать на очки на их поле. А Кипр мы должны обыгрывать. Нам по силам выйти на чемпионат мира с первого места. Шансы есть, посмотрим», — сказал Лещенко «СЭ».

Сборной России предстоит провести два заключительных матча групповой стадии отборочного турнира ЧМ-2022 — дома против Кипра (11 ноября) и на выезде против Хорватии (14 ноября). Россияне лидируют в группе H с 19 очками в 8 матчах, отрыв от идущих вторыми хорватов составляет 2 балла.