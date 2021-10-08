Белоруссия уступила Эстонии, Чехия не смогла победить Уэльс
Команда Белоруссии на выезде проиграла Эстонии матче отбора ЧМ-2022. Белорусы уступили со счетом 0:2.
В другом матче группы E Чехия на своем поле не смогла победить Уэльс. Встреча закончилась со счетом 2:2.
В этой группе безоговорочное первое место занимает Бельгия, которая набрала 16 очков в 6 матчах. У Чехии и Уэльса по 8 очков, но валлийцы провели на матч меньше.
Белоруссия с 3 очками опустилась на последнюю строчку, так как Эстония набрала 4 очка.
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Группа E
Эстония — Белоруссия — 2:0 (0:0)
Голы: Сорга, 58 (1:0). Зенев, 90 (2:0).
Эстония: Хейн, Тамм, Кууск, Метс, Паскочи (Калласте, 87), Васильев, Кяйт, Крейда, Аньер (Ойямаа, 81), Синявский (Тенисте, 80), Сорга (Зенев, 70).
Белоруссия: Павлюченко, Бордачев (Подубей, 66), Бегунов (Р.Лисакович, 81), Шевченко (Печенин, 67), Юденков, Соловей (Седько, 46), Быков, Яблонский (Антилевский, 81), Селява, Климович, В.Лисакович.
Предупреждения: Аньер, 52. Паскочи, 59. Крейда, 73.
Судья: Аль-Хаким (Швеция).
8 октября. Таллин. Стадион «А Ле Кок Арена».
Чехия — Уэльс — 2:2 (1:1)
Голы: Рэмси, 36 (0:1). Пешек, 38 (1:1). Уорд, 49 — в свои ворота (2:1). Джеймс, 69 (2:2).
Чехия: Вацлик, Челустка, Калас, Матею, Новак (Виснер, 83), Соучек, Барак (Садилек, 76), Крал (Кухта, 83), Пешек (Выдра, 76), Шик, Хложек (Змрхал, 90).
Уэльс: Уорд, Гантер (К.Робертс, 60), Ампаду, Родон, Мефам (Т.Робертс, 86), Н.Уильямс (Томас, 76), Рэмси, Аллен, Джеймс, Моррелл (Уилсон, 61), Мур.
Предупреждения: Рэмси, 1. Барак, 26. Ампаду, 26. Садилек, 90. Мур, 90.
Судья: Айтекин (Германия).
8 октября. Прага. Стадион «Синобо».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/qualify/
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