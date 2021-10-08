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Белоруссия уступила Эстонии, Чехия не смогла победить Уэльс

8 октября, 23:38
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Команда Белоруссии на выезде проиграла Эстонии матче отбора ЧМ-2022. Белорусы уступили со счетом 0:2.

В другом матче группы E Чехия на своем поле не смогла победить Уэльс. Встреча закончилась со счетом 2:2.

В этой группе безоговорочное первое место занимает Бельгия, которая набрала 16 очков в 6 матчах. У Чехии и Уэльса по 8 очков, но валлийцы провели на матч меньше.

Белоруссия с 3 очками опустилась на последнюю строчку, так как Эстония набрала 4 очка.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа E

Эстония — Белоруссия — 2:0 (0:0)

Голы: Сорга, 58 (1:0). Зенев, 90 (2:0).

Эстония: Хейн, Тамм, Кууск, Метс, Паскочи (Калласте, 87), Васильев, Кяйт, Крейда, Аньер (Ойямаа, 81), Синявский (Тенисте, 80), Сорга (Зенев, 70).

Белоруссия: Павлюченко, Бордачев (Подубей, 66), Бегунов (Р.Лисакович, 81), Шевченко (Печенин, 67), Юденков, Соловей (Седько, 46), Быков, Яблонский (Антилевский, 81), Селява, Климович, В.Лисакович.

Предупреждения: Аньер, 52. Паскочи, 59. Крейда, 73.

Судья: Аль-Хаким (Швеция).

8 октября. Таллин. Стадион «А Ле Кок Арена».

Чехия — Уэльс — 2:2 (1:1)

Голы: Рэмси, 36 (0:1). Пешек, 38 (1:1). Уорд, 49 — в свои ворота (2:1). Джеймс, 69 (2:2).

Чехия: Вацлик, Челустка, Калас, Матею, Новак (Виснер, 83), Соучек, Барак (Садилек, 76), Крал (Кухта, 83), Пешек (Выдра, 76), Шик, Хложек (Змрхал, 90).

Уэльс: Уорд, Гантер (К.Робертс, 60), Ампаду, Родон, Мефам (Т.Робертс, 86), Н.Уильямс (Томас, 76), Рэмси, Аллен, Джеймс, Моррелл (Уилсон, 61), Мур.

Предупреждения: Рэмси, 1. Барак, 26. Ампаду, 26. Садилек, 90. Мур, 90.

Судья: Айтекин (Германия).

8 октября. Прага. Стадион «Синобо».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа D
Финляндия
Украина

1X

26%

1.64

П2

22%

2.34

Обе забьют - да

15%

2.15
⚽ Футбол. Отбор Евро-2023 (U21). Группа 3
Россия U21 1
Сев. Ирландия U21 0
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

29%

1.73

Обе забьют - да

24%

2.20

ТБ 2.5

18%

1.57
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа H
Россия 1
Словакия 0
Матч завершен

П1

25%

2.00

ТМ 2.5

21%

1.60

X2

16%

1.86

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/qualify/

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Иван Шитик все материалы автора
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