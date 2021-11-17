Кавазашвили о сопернике сборной России в стыках: «Мы любим команды, которые такие же «дубовые», как наша»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал о том, кого бы хотел видеть в качестве соперника сборной России в стыковых матчах к чемпионату мира-2022 в Катаре.

«Хотел бы видеть шведов в качестве наших соперников. Они — та команда, с которой можно решить вопросы по игре. Я не знаю, кого еще нам можно было бы получить в качестве соперников. Стыковые матчи будут очень сложными. Техничные команды страшны для нас. Мы любим команды, которые такие же «дубовые», как наша: не имеют лидера на поле. У нас ни один из футболистов не может вести игру, выполнять ожидания тренера сборной. Можно компенсировать этот недостаток только за счет большого объема физического труда. Однако это может быть бесполезно, как и получилось с игрой в Сплите. Наши пытались в начале пошевелиться, но по итогу мы только отбивались. Поэтому сейчас мы желаем получить команду, которая по стилю игры похожа на нас: будем выяснять, кто кого перебегает. Играть против техничных футболистов, рожденных с мячом в ногах, мы не сможем», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Микеле Антонову.

Бывший вратарь также поделился мнением о качестве игроков сборной России, с которыми приходится работать Валерию Карпину.

«Конечно, у меня присутствует тревога, но мне непонятно решение Карпина о том, что он, возможно, уйдет из сборной: профессионалы коней на переправе не меняют ни в коем случае! Однако, когда настало время отборочных матчей, Бог помог Валерию Георгиевичу: команды нет, а победы есть. У нас для сборной нет классных футболистов! Надоели эти легионеры, которые занимают места в клубах! У нас даже нет хорошего центрального нападающего в лиге, кроме Дзюбы, чтобы перестроить свою сборную.

Футболистов за 3-4 дня до игры нельзя научить ничему новому. Они лишь знают, что такое контракт: сколько надо получить. У всех есть агенты. В связи с этим есть вопросы к РФС. На сегодняшний день премьер-лига — это чистая коммерческая организация, которая получает дивиденды от клубов, а взамен только организует чемпионат и Кубок России», — добавил Кавазашвили.

В первом туре стыковых матчей соперниками сборной России могут стать Турция, Польша, Северная Македония, Австрия и Чехия. Жеребьевка пройдет 26 ноября в Цюрихе, первый стыковой матч — 24 марта 2022 года. Сборная России проведет его дома как команда из первой корзины.