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Арбитры матча Аргентина — Бразилия отстранены от работы на неопределенный срок

20:05
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Судьи матча отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Бразилии (0:0) отстранены от работы на неопределенный срок, сообщает Marca.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
17 нояб, 02:30. San Juan del Bicentenario (Сан-Хуан)
Аргентина
0:0
Бразилия
Аргентина
Мартинес Акунья Ромеро (Пеццела, 53 ) Отаменди Молина Паредес (Мартинес, 46 ) де Пауль Ди Мария (Альварес, 75 ) Ло Сельсо (Домингес, 86 ) Месси Мартинес (Корреа, 46 )
Бразилия
Алиссон Данилу Маркиньюс Алекс Сандру Эдер Милитау Фабинью Фред Лукас Пакета (Жерсон, 79) Рафинья (Антони, 69) Винисиус Жуниор Кунья (Габриэл Жезус, 86)
Предупреждения
Паредес 45, Ромеро 50, Пеццела 59, Акунья 76  -  Лукас Пакета 45, Фабинью 73, Антони 76
Судьи
Андрес Кунья

Как сообщает источник, главный арбитр встречи уругваец Андрес Кунья во время игры не заметил, как защитник сборной Аргентины Николас Отаменди ударил локтем в лицо полузащитника бразильской команды Рафинью.

Помощник судьи на ВАР уругваец Эстебан Остохич не обратил внимание Куньи на этот эпизод. Оба арбитра были отстранены на неопределенный срок судейской комиссией Южноамериканской конфедерации футбола.

Бразильцы с 35 очками занимают первое место в южноамериканском отборе. Аргентинцы идут вторыми с 29 очками.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/futbol/mundial/2021/11/17/61951ba0268e3eb7518b4585.html

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