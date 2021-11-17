Судьи матча отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Бразилии (0:0) отстранены от работы на неопределенный срок, сообщает Marca.

Как сообщает источник, главный арбитр встречи уругваец Андрес Кунья во время игры не заметил, как защитник сборной Аргентины Николас Отаменди ударил локтем в лицо полузащитника бразильской команды Рафинью.

Помощник судьи на ВАР уругваец Эстебан Остохич не обратил внимание Куньи на этот эпизод. Оба арбитра были отстранены на неопределенный срок судейской комиссией Южноамериканской конфедерации футбола.

Бразильцы с 35 очками занимают первое место в южноамериканском отборе. Аргентинцы идут вторыми с 29 очками.