Сборная Алжира обвинила Буркина-Фасо в применении черной магии перед матчем отбора ЧМ-2022
19:50
Сборная Алжира обвинила в использовании черной магии национальную команду Буркина-Фасо в матче африканского отборочного турнира ЧМ-2022.
Как сообщает журналист Валид Зиани в своем Twitter-аккаунте, представители алжирской национальной команды перед матчем вызвали шамана, чтобы снять заклятие, которое наложил соперник.
В итоге встреча между африканскими командами завершилась со счетом 2:2.
Сборная Алжира занимает первое место в турнирной таблице группы А, набрав 14 очков в шести матчах. Буркина-Фасо находится на втором месте с 12 очками.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/bylka613_/status/1460637779789074433?s=20
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