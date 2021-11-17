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Сборная Алжира обвинила Буркина-Фасо в применении черной магии перед матчем отбора ЧМ-2022

19:50
Футболисты сборной Алжира. Фото Global Look Press
Футболисты сборной Алжира. Фото Global Look Press
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Сборная Алжира обвинила в использовании черной магии национальную команду Буркина-Фасо в матче африканского отборочного турнира ЧМ-2022.

Как сообщает журналист Валид Зиани в своем Twitter-аккаунте, представители алжирской национальной команды перед матчем вызвали шамана, чтобы снять заклятие, которое наложил соперник.

В итоге встреча между африканскими командами завершилась со счетом 2:2.

Сборная Алжира занимает первое место в турнирной таблице группы А, набрав 14 очков в шести матчах. Буркина-Фасо находится на втором месте с 12 очками.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/bylka613_/status/1460637779789074433?s=20

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