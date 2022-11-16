Карпин заявил, что не будет ни за кого болеть на ЧМ-2022

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не будет болеть за конкретную команду на чемпионате мира в Катаре.

— Будете следить за чемпионатом мира и болеть за кого-то конкретно?

— Болеть на чемпионате мира ни за кого не буду, — сказал Карпин. - Следить за какими-то игроками по возможности буду. Точно не буду на отдыхе подстраиваться под групповой этап, а когда будут игры на вылет, уже буду смотреть. Гипер-интереса к чемпионами мира у меня нет, если я там не участвую. Сейчас чемпионат мира несравним с летним турниром. У тренеров нет времени, чтобы подготовить команды, а раньше было 2-3 недели. Чемпионаты стран ушли на паузу пару дней назад, нужно восстановить игроков, не говоря о том, что за такое время можно что-то наиграть.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Матч открытия турнира Катар — Эквадор состоится в воскресенье, 20 ноября и начнется в 19.00 по московскому времени.