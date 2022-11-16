ЧМ по футболу 2022
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 19:57

Карпин заявил, что не будет ни за кого болеть на ЧМ-2022

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Валерий Карпин.
Фото Эдуард Корниенко, Известия

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не будет болеть за конкретную команду на чемпионате мира в Катаре.

Будете следить за чемпионатом мира и болеть за кого-то конкретно?

— Болеть на чемпионате мира ни за кого не буду, — сказал Карпин. - Следить за какими-то игроками по возможности буду. Точно не буду на отдыхе подстраиваться под групповой этап, а когда будут игры на вылет, уже буду смотреть. Гипер-интереса к чемпионами мира у меня нет, если я там не участвую. Сейчас чемпионат мира несравним с летним турниром. У тренеров нет времени, чтобы подготовить команды, а раньше было 2-3 недели. Чемпионаты стран ушли на паузу пару дней назад, нужно восстановить игроков, не говоря о том, что за такое время можно что-то наиграть.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Матч открытия турнира Катар — Эквадор состоится в воскресенье, 20 ноября и начнется в 19.00 по московскому времени.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Валерий Карпин
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная России по футболу
1
2
Читайте также
«Подобного никогда не было». Рублев и Медведев после эпичного матча ATP Finals
Джокович взял реванш у Рублева за «баранку» в Белграде. Новак в полуфинале Итогового
Делегацию из Москвы на саммите G20 встретили с обновленной картой России
В конгрессе США обвинили Украину в убийстве мирных жителей Польши
Американский генерал Милли предрек замедление темпов боевых действий на Украине зимой
В Пентагоне раскрыли предварительные данные об упавшей в Польше ракете
Материалы сюжета: Сборная России, осень-2022: сборы и матчи в сентябре и ноябре
Таджикистан — Россия: онлайн-трансляция матча
Джикия и Караваев пропустят матч сборной России против Таджикистана
Сергей Дмитриев: «Матчи с Таджикистаном и Узбекистаном станут лакмусовой бумажкой для тренерского штаба»
Карпин: «Вызвать Дзюбу в сборную? Откуда, с пляжа?»
Карпин: «Вызывать дополнительно никого бы не хотелось»
Карпин: «Прием радушный, жаловаться не на что»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роберто Мартинес считает, что Куртуа заслужил «Золотой мяч»

Андрей Чернышов — о фаворитах ЧМ-2022: «Не буду оригинален, если назову Францию, Аргентину и Бразилию»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости