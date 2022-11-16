Андрей Чернышов — о фаворитах ЧМ-2022: «Не буду оригинален, если назову Францию, Аргентину и Бразилию»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов порассуждал о предстоящем чемпионате мира в Катаре.

— Впервые арабская страна принимает мундиаль, это любопытно. Все мы соскучились по чемпионату мира, ждем его четыре с половиной года.

Прошлый турнир прошел на самом высоком уровне, всем очень понравился. Был настоящий праздник в нашей стране, поэтому сейчас все с нетерпением ждут начала матчей.

— За кого будете болеть?

— Я не изменю своим традициям, с детства болею на всех международных турнирах за команду Германии и буду продолжать это делать. Но также буду болеть и за Сербию, это близкая нам страна, у меня там очень много знакомых и друзей. Я люблю эту страну, часто там бываю и знаю, как сильно в Сербии трепетно относятся к футболу. Там много сильных футболистов, которые играют за топ-клубы, они второй раз подряд попали на чемпионат мира. А сейчас у них собралась очень сильная сборная, такого давно не было, Сербия способна пройти очень далеко. Пожелаю этим командам пройти как можно дальше.

— Кого считаете фаворитами турнира?

— Фаворитов много. Не буду оригинален, если назову Францию, Аргентину и Бразилию. Франция — действующий чемпион, Аргентина прогрессирует и во главе с Месси настроена на долгожданную победу. А у Бразилии очень много индивидуально сильных футболистов, но тренеру удалось сделать из них команду. Нынешняя сборная Бразилии напоминает мне ту, которая победила в 2002 году. Тогда у Сколари было тоже очень много звезд, но он смог их всех сплотить.

Сборную Испании также можно причислить к фаворитам, стоит отметить и Нидерланды, их возглавил ван Гал, который уже приводил «оранжевых» к успеху, когда они в 2014 году заняли третье место. Конечно, Германия тоже способна побороться за титул.

Впрочем, не нужно забывать, что на каждом турнире была своя темная лошадка, которая производила фурор. Все же любят болеть по ходу турнира за такую сборную-выскочку, поэтому посмотрим, может быть, такая история снова повторится, — цитирует Чернышова «РБ Спорт».

Чемпионат мира-2022 в Катаре стартует 20 ноября.