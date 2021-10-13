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Карпин: «Я назвал повязку тряпочкой, но я не жалею об этом»

13 октября, 19:20
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал свои слова о выборе капитана в национальной команде.

«У меня не было такого, что я давал какому-то игроку повязку, а он отказывался. Но я допускаю, что такое возможно. Для какого-то игрока это, возможно, лишняя ответственность и давление. Может, так. Я назвал повязку тряпочкой, но я не жалею об этом», — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

После 8 туров отборочного турнира сборная России набрала 19 очков и расположилась на первом месте в группе H. Национальная команда гарантировала себе участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.

11 ноября Россия проведет домашний матч с Кипром, а 14 ноября сыграет в гостях с Хорватией.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/NYperLrFdy8

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Артем Бухаев все материалы автора
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