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Месси: «Я готовился к этому чемпионату мира почти целый год»

Евгений Козинов
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Reuters

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после победы над Англией (2:1) в полуфинале ЧМ-2026 отметил, что аргентинская команда способна на все.

«Эта команда способна на все. Вместе эти игроки могут добиться чего угодно. Это особенное чувство. Болельщикам я скажу то же самое, что говорил в Катаре: «Наслаждайтесь этим моментом. Эта команда никогда вас не подведет».

Этот чемпионат мира получился абсолютно сумасшедшим. Выйти еще в один финал чемпионата мира — это нечто невероятное. Хотя это был всего лишь футбольный матч, уже с первых звуков национального гимна мы почувствовали нечто особенное. Это была не просто очередная победа — аргентинский народ отчаянно ее ждал. Последние четыре года мы были лучшей командой мира — нравится это кому-то или нет, что бы ни говорили. Мы заслужили этот статус своим трудом. Никто ничего нам не подарил. Кому-то это может не нравиться, они могут говорить все, что угодно. Но эта команда снова доказала: нам ничего не достается легко. Пусть говорят что хотят. Мы боремся, мы сражаемся, и при этом еще и показываем хороший футбол. Посмотрите, как мы сегодня играли — мы доминировали над Англией, даже уступая в счете. Я горжусь этой командой и счастлив, что могу сделать счастливыми всех аргентинцев.

Я готовился к этому чемпионату мира почти целый год. В декабре я находился в Аргентине и тренировался утром и вечером, потому что знал: чтобы подойти к турниру в наилучшей форме, мне придётся отдать абсолютно все», — приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Месси в соцсети X.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией. Англия встретится с Францией в матче за третье место. Обе игры пройдут в воскресенье, 19 июля.

Чемпионат мира. 1/2 финала.
15 июля, 22:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Англия
1:2
Аргентина
Футболисты сборной Аргентины празднуют второй гол в&nbsp;ворота Англии в&nbsp;полуфинале ЧМ-2026.Еще один великий матч Аргентины! Два паса Месси перевернули битву с Англией, а Скалони вчистую переиграл Тухеля
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