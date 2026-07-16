Англия — Аргентина: Беллингем ударил Барко после матча, но не был наказан

После окончания полуфинального матча ЧМ-2026 Англия — Аргентина (1:2) Джуд Беллингем стал инициатором конфликта с Валентином Барко, проявил агрессию и умышленно ударил соперника рукой по голове. За свои действия он ошибочно не получил красную карточку.

Во время показа послематчевых празднований аргентинцев было непонятно, где в тот момент оказался судья Исмаил Элфат. Возможно, он не видел того, что сделал англичанин. Никаких сообщений о показе Беллингему красной карточки не поступало.

В финале ЧМ-2026 сборная Аргентины сыграет против Испании. Англия встретится с Францией в матче за бронзу.