«Что меняется из-за наличия или отсутствия повязки?» Карпин рассказал о выборе капитана в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил выбор Алексея Сутормина на роль капитана национальной команды в матче отборочного цикла ЧМ-2022 против Словении (1:2).

«Мне сказали: «Давайте Лехе Сутормину дадим повязку». Мы и дали. Я знал, что будет играть Сафонов, но, по мне, капитан должен быть на поле. Хотел ли я сам быть капитаном, когда играл? Что значит хотел? Давали повязку — был капитаном. Не давали — не был. Повязка для того, чтобы быть капитаном, не нужна.

И Захарян может быть капитаном, и Сафонов. Ну и что? Да, 18-летний капитан. Сборная России — это команда, на этом все. Должен быть капитан? Нет, не согласен. Не должен. Ребята сами мне говорят: «Георгиевич, мы поговорили, сборная — это сборная, а клуб — это клуб. Здесь всегда разные игроки. Кого-то вы вызовете, а другого — нет. Мы сейчас выберем капитана, а вы его на следующий сбор не вызовете». Что меняется из-за наличия или отсутствия повязки? Капитан должен вывести команду на поле и бросить монетку. Ну, вывел Сутормин команду на поле. И что случилось? Сутормин олицетворял футбол России в Словении. Ничего же не случилось», — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Отметим, что пока при Карпине капитан сборной России меняется в каждом матче.