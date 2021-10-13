Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о том, как выбирает капитана в национальной команде.

«Из тех футболистов, которые в игре со Словенией вышли на поле, многие уже были капитанами: Джикия, Кузяев, Баринов, Смолов. Поэтому надо было выбирать из тех, кто еще не был. Если бы Сутормина меняли, то он бы отдал повязку кому-нибудь. Просто тому, мимо кого проходил», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

Тренер также отметил, что в следующих матчах сборной России, скорее всего, будут новые капитаны.

«Такой практики нет нигде в мире? И что? Что в этом плохого? Зачем все об этом говорят? Мы решили так, и все. Футболисты сказали: «Мы так хотим». И Ионов был бы капитаном, если бы играл, и Головин. Может, еще будут.

Капитанскую повязку в футболе надо отменять — и вообще везде. Она ничего не дает. Капитанская повязка — просто тряпочка. Джикия, что с ней пихает, что без», — сказал он.

1 сентября в игре против Хорватии (0:0) с капитанской повязкой в составе россиян на поле вышел защитник Георгий Джикия. 4 сентября во встрече с Кипром (2:0) капитаном был полузащитник Дмитрий Баринов. 7 сентября в матче с Мальтой (2:0) им стал форвард Федор Смолов. 8 октября в игре со Словакией (1:0) с капитанской повязкой был хавбек Далер Кузяев. 11 октября в поединке со словенцами (2:1) капитаном был Алексей Сутормин.

После 8 туров отборочного турнира сборная России набрала 19 очков и расположилась на первом месте в группе H. Национальная команда гарантировала себе участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.

11 ноября Россия проведет домашний матч с Кипром, а 14 числа сыграет в гостях с Хорватией.