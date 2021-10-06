Карпин рассказал, в чем проявляются лидерские качества Джикии
Валерий Карпин: «Лидерские качества Джикии проявляются в разговоре, в подсказе»
20:33
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о лидерских качествах Георгия Джикии.
— Есть мнение, что капитаны так часто меняются, потому что среди них нет лидера, они одинаковые. Вот был Дзюба лидер, а сейчас Дзюбы нет. Нет футболиста, который может держать команду.
— Есть лидеры и с точки зрения мастерства, и с точки зрения держать кого-то. Джикия, например.
— Джикия держит команду?
— Ну, например. Там все друг друга держат.
— К примеру, как Онопко держал команду.
— А как Онопко держал команду?
— Вы сами говорили, что он ходил по номерам, говорил, чтобы не играли в секу.
— В секу не играли.
— В чем заключается лидерство Джикии?
— Во всем. В разговоре, в подсказе.
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