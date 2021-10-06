Карпин рассказал, в чем проявляются лидерские качества Джикии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о лидерских качествах Георгия Джикии.

— Есть мнение, что капитаны так часто меняются, потому что среди них нет лидера, они одинаковые. Вот был Дзюба лидер, а сейчас Дзюбы нет. Нет футболиста, который может держать команду.

— Есть лидеры и с точки зрения мастерства, и с точки зрения держать кого-то. Джикия, например.

— Джикия держит команду?

— Ну, например. Там все друг друга держат.

— К примеру, как Онопко держал команду.

— А как Онопко держал команду?

— Вы сами говорили, что он ходил по номерам, говорил, чтобы не играли в секу.

— В секу не играли.

— В чем заключается лидерство Джикии?

— Во всем. В разговоре, в подсказе.