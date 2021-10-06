Карпин рассказал о схеме игры сборной России в обороне

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как схему игры в обороне предпочитает.

— Правильно ли мы понимаем, что вы будете играть в три центральных защитниках в следующих двух матчах?

— Нет. Вы неправильно понимаете.

— Чем отличается Чистяков в сборной и в «Ростове»?

— Сейчас он стал более уверенный в себе. Физически всегда был в порядке. Технически редко кто прибавляет намного. Появилась уверенность в собственных силах и в работе с мячом.

— Сейчас Антон Заболотный говорил, что это европейский стиль, с точки зрения интенсивности прессинга. Как чувствуете, команда готова выполнять то, что вы хотите?

— Ментально 100% — да, физически — посмотрим по времени, это вопрос. Посмотрим, на сколько минут хватит сил для такого прессинга.

Сборная России встретится с командами Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор). В турнирной таблице отборочной группы Н сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13 очков) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).