Глушаков покинет расположение сборной России

По информации «СЭ», полузащитник сборной России Денис Глушаков покинет расположение команды.

Накануне стало известно, что хавбек получил травму. Из-за этого он был вынужден досрочно закончить занятие. 6 октября он, тем не менее, тренировался с командой.

Последний раз Глушаков выходил на поле в составе сборной России в марте 2018 года в товарищеской игре с командой Бразилии (0:3).

В предстоящих матчах сборная России встретится с командами Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор). В турнирной таблице группы Н сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9 очков), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).