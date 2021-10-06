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Глушаков покинет расположение сборной России

20:43
Валерий Карпин. Денис Глушаков. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Денис Глушаков. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По информации «СЭ», полузащитник сборной России Денис Глушаков покинет расположение команды.

Накануне стало известно, что хавбек получил травму. Из-за этого он был вынужден досрочно закончить занятие. 6 октября он, тем не менее, тренировался с командой.

Последний раз Глушаков выходил на поле в составе сборной России в марте 2018 года в товарищеской игре с командой Бразилии (0:3).

В предстоящих матчах сборная России встретится с командами Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор). В турнирной таблице группы Н сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9 очков), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры