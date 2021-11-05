Карпин — о матче против Хорватии: «Модрич и Модрич. И что? Две руки, две ноги, одна голова»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о полузащитнике «Реала» и сборной Хорватии Луке Модриче.
«Решаемая ли проблема, что наши игроки боятся Модрича и других игроков ведущих европейских клубов? Решаемая. Как? Это как раз задача тренерского штаба. Зачем я вам буду рассказывать, как мы будем пытаться ее решить? Решим или не решим — другой вопрос. Послушайте, уже миллион раз мелькнуло везде видео, где я говорю: «Зидан и Зидан. И что?» Ровно то же самое. «Модрич и Модрич. И что? Две руки, две ноги, одна голова», — цитирует «Матч ТВ» Карпина.
36-летний Модрич является капитаном сборной Хорватии, в 2018 году футболист получил «Золотой мяч» — награду лучшему футболисту мира по итогам года.
Сборная России занимает первое место в группе H отборочного турнира ЧМ-2022 с 19 очками в 8 матчах, Хорватия идет на второй строчке с 17 очками. 14 ноября хорваты сыграют со сборной России в заключительном туре групповой стадии отбора на чемпионат мира, начало встречи — в 17.00 (мск).
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