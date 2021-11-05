Хорватия выделила около 1,5 тысячи билетов для болельщиков сборной России

Хорватский футбольный союз выделил 1462 билета на гостевой сектор для болельщиков сборной России на матч отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, информирует ТАСС.

Матч между сборными России и Хорватии состоится 14 ноября в Сплите на стадионе «Полюд». Вместимость арены составляет 35 тысяч зрителей.

Как отмечается на сайте Российского футбольного союза, продажи билетов для российских болельщиков завершатся 5 ноября.

До встречи с хорватами сборная России 11 ноября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» встретится с командой Кипра.

Сборная России после восьми матчей отборочного цикла лидирует в группе H с 19 очками, вторую позицию занимает команда Хорватии (17), на третьем месте располагается сборная Словакии (10), следом идут команды Словении (10), Мальты (5) и Кипра (5).