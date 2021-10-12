Известный российский тренер Александр Тарханов поделился впечатлениями от победы сборной России по футболу в матче против Словении.

«Хорошо сегодня играли. Они раскрепощенные, хорошие атаки делали, даже могли еще забивать. Мяч отлично контролировали, меньше было брака по сравнению с игрой против Словакии. Хорошо и спокойно играли. Надо продолжать работать в этом направлении, чтобы футболисты выходили уверенные в себе», — цитирует «РЕН ТВ» Тарханова.

Он добавил, что в игре против Словакии российские футболисты «жались, не могли из обороны в атаку перейти». Но уже в игре против Словении они отыграли хорошо. По словам Тарханова, у сборной есть все перспективы, главное, чтобы они не боялись выходить играть.

«Вот они раскрепостились, и сразу пошла игра», — подытожил он.

Напомним, сборная России по футболу обыграла Словению в матче отбора на чемпионат мира-2022 и вышла на первую строчку в группе Н. Победные голы принесли защитники Игорь Дивеев и Георгий Джикия.