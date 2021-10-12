Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Тарханов о победе сборной России: «Раскрепостились — и сразу игра пошла»

Тарханов остался доволен игрой сборной России в матче со Словенией
12 октября, 09:16
Теги:

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился впечатлениями от победы сборной России по футболу в матче против Словении.

«Хорошо сегодня играли. Они раскрепощенные, хорошие атаки делали, даже могли еще забивать. Мяч отлично контролировали, меньше было брака по сравнению с игрой против Словакии. Хорошо и спокойно играли. Надо продолжать работать в этом направлении, чтобы футболисты выходили уверенные в себе», — цитирует «РЕН ТВ» Тарханова.

Он добавил, что в игре против Словакии российские футболисты «жались, не могли из обороны в атаку перейти». Но уже в игре против Словении они отыграли хорошо. По словам Тарханова, у сборной есть все перспективы, главное, чтобы они не боялись выходить играть.

«Вот они раскрепостились, и сразу пошла игра», — подытожил он.

Напомним, сборная России по футболу обыграла Словению в матче отбора на чемпионат мира-2022 и вышла на первую строчку в группе Н. Победные голы принесли защитники Игорь Дивеев и Георгий Джикия.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/890079-tarkhanov-o-pobede-sbornoi-rossii-raskrepostilis-i-srazu-igra-poshla

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора
Читайте также
Бьорген рассказала, как ей простили допинг. Звездную норвежку выручил врач сборной
4
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры