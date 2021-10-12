Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал «СЭ» победу сборной России в гостевом матче против Словении (2:1) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

«Немного лучше, чем было в Казани, но все равно неубедительно. Не обошлось и в этом матче без везения. Безусловно, оно было одним из составляющих вчерашнего результата. Я не думаю, что 6 очков — сверхъестественный подвиг для нас. Карпин выжимает из своего потенциала максимум. В этом результате его заслуга большая. Нужно еще проделать определенную работу, чтобы добиться хороших результатов в оставшихся матчах. Посмотрим, как получится», — сказал Кафельников в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

После гостевой победы над Словенией сборная России с 19 очками занимает первое место в группе H. В параллельном матче сборная Хорватии сыграла вничью со Словакией (2:2) и опустилась на вторую позицию с 17 очками.