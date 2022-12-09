Кафанов сравнил сэйвы Буну и Акинфеева в сериях пенальти против Испании

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов сравнил игру Игоря Акинфеева и Яссина Буну в послематчевых сериях пенальти против сборной Испании на чемпионатах мира.

«То, что сделали Яссин Буну и Игорь Акинфеев, сопоставимо по значимости для Марокко и России. Для нас это имело большое значение, для них — тоже. В том огромном успехе, которого мы добились, попав в восьмерку сильнейших на ЧМ, есть огромный вклад Игоря», — приводит слова Кафанова Metaratings.ru.

В 1/8 финала чемпионата мира 2018 года сборная России обыграла Испанию в серии пенальти. Акинфеев отразил два удара в послематчевых пенальти.

В 1/8 финала ЧМ-2022 Буну отбить два послематчевых пенальти в исполнении испанцев и вывел сборную Марокко в 1/4 финала.

10 декабря сборная Марокко встретится с Португалией в рамках 1/4 финала чемпионата мира в Катаре. Начало — в 18.00 по мск.