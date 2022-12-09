Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 12:54

Кафанов сравнил сэйвы Буну и Акинфеева в сериях пенальти против Испании

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов сравнил игру Игоря Акинфеева и Яссина Буну в послематчевых сериях пенальти против сборной Испании на чемпионатах мира.

«То, что сделали Яссин Буну и Игорь Акинфеев, сопоставимо по значимости для Марокко и России. Для нас это имело большое значение, для них — тоже. В том огромном успехе, которого мы добились, попав в восьмерку сильнейших на ЧМ, есть огромный вклад Игоря», — приводит слова Кафанова Metaratings.ru.

В 1/8 финала чемпионата мира 2018 года сборная России обыграла Испанию в серии пенальти. Акинфеев отразил два удара в послематчевых пенальти.

В 1/8 финала ЧМ-2022 Буну отбить два послематчевых пенальти в исполнении испанцев и вывел сборную Марокко в 1/4 финала.

10 декабря сборная Марокко встретится с Португалией в рамках 1/4 финала чемпионата мира в Катаре. Начало — в 18.00 по мск.

Источник: https://metaratings.ru/news/kafanov-sravnil-seyvy-bunu-i-akinfeeva-v-seriyakh-penalti-protiv-ispanii-1435188/
Игорь Акинфеев
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Марокко по футболу
Яссин Буну
1
0
Читайте также
«Оказался неугодным»: как звездного российского биатлониста вынудили сменить сборную
Record: Роналду пригрозил уйти из сборной Португалии
В работе приложений Тинькофф, Альфа-банка и Райффайзенбанка произошел сбой
В Москве сосед спас выпавшего из окна трехлетнего ребенка
Лукашенко пришел пешком на саммит ЕАЭС из-за незаводившегося Mercedes
Что происходит с дорогами в Хабаровском крае
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: 1/4 финала и вылет Испании
Источник: Роналду начнет против Марокко на скамейке запасных
Кержаков не считает Аргентину фаворитом матча ЧМ-2022 против Нидерландов
Кафанов рассказал о тенденциях в игре вратарей, которые проявляются на ЧМ-2022
Хорватский журналист: «Оборона Хорватии во главе с Ловреном остановит безумную атаку бразильцев»
«...И тогда полицейские потребовали снять штаны. Сказали: иначе не пустим на стадион». Дикие истории о болельщиках в Катаре от фаната сборной Мексики
Радченко считает, что нынешняя сборная Хорватии слабее, чем на ЧМ-2018
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хорватский журналист: «Оборона Хорватии во главе с Ловреном остановит безумную атаку бразильцев»

Кафанов рассказал о тенденциях в игре вратарей, которые проявляются на ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости