Хорватский журналист: «Оборона Хорватии во главе с Ловреном остановит безумную атаку бразильцев»

Хорватский журналист 24Sata Томислав Габелич поделился мнением о предстоящем матче сборной в 1/4 финала ЧМ-2022 против Бразилии.

По словам Габелича, атака бразильской национальной команды не сможет ничего противопоставить обороне хорватов во главе с Деяном Ловреном.

«Тренерский штаб, эксперты и болельщики хорватов будут надеяться на опытную оборону Хорватии, во главе которой играет Деян Ловрен. Хочется верить, что центральный защитник «Зенита» остановит безумную атаку бразильцев. Вряд ли мы увидим похожий результат, который был в матче бразильской сборной против Южной Кореи», — цитирует Габелича Sport24.

Матч Хорватия — Бразилия состоится сегодня 9 декабря. Начало — в 18.00 мск.