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Сегодня, 12:57

Кафанов рассказал о тенденциях в игре вратарей, которые проявляются на ЧМ-2022

Виктория Кравченко
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Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов рассказал о том, какие тенденции он заметил в игре вратарей на ЧМ-2022 в Катаре.

«В первую очередь сейчас смотрят больше всего на то, как вратарь играет ногами, как начинает атаку. Если обратить внимание на сборную Голландии, у них новое имя — Андрис Нопперт. Это бывший гимнаст. У Андриса высокий рост, играет хорошо ногами, он надежный. Понятное дело, что в первую очередь вратарь должен защищать ворота, но при прочих равных условиях преимущество отдают тому вратарю, который лучше начинает атаку как полевой игрок», — заявил Кафанов Metaratings.ru.

Он отметил, что на ЧМ голкиперы часто становятся полевыми игроками, которые создают численное преимущество при создании атаки. Кафанов подчеркнул, что в России эта тенденция тоже намечается.

«Игорь Акинфеев, Матвей Сафонов, вратари «Спартака», «Ростова» проповедуют такой стиль игры, потому что у их тренеров такая философия игры», — добавил он.

ЧМ-2022 в Катаре стартовал 20 ноября 2022 года. Финал пройдет 18 декабря.

Источник: https://metaratings.ru/news/kafanov-nazval-rossiyskikh-vratarey-kotorye-sootvetstvuyut-sovremennym-tendentsiyam-chm-2022-1435226/
Чемпионат мира по футболу 2022
Виталий Кафанов
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