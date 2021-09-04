Иванов — о победе над Кипром: «После второго гола сборная России немного расслабилась»
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал победу сборной России над Кипром (2:0) в рамках отборочного турнира к ЧМ-2022.
— Хорошо сыграли, взяли три очка. Натужно? Может, подустали немного, жарко. Ребята играют через три дня на четвертый. Самое главное сегодня — результат. Было видно, что мы переигрываем Кипр. После второго гола, может, немного расслабились.
— Карпин говорил, что будет играть в смелый футбол. Первые два матча вам показались смелыми?
— Первая игра мне понравилась больше, чем сегодняшняя. Играли с сильной командой, вице-чемпионами мира. А сегодня соперник был слабее, настрой был немного другой. Задача выполнена, это главное.
Мы должны выходить на чемпионат мира. Все будет нормально. Конечно, с первого места.
— Есть ли изменения с командой Черчесова?
— Не хотелось бы сравнивать команды. Та сборная тоже достойно выступала. Может, Станиславу Саламовичу надо было пораньше обновлять команду. Вижу, что Валерий Георгиевич смело ставит молодых. Надеюсь, молодежь будет приносить результат.
— Не кричали с трибун Валера-Валера?
— Я не в том возрасте, чтобы кричать. Я переживал за нашу команду. Только сборная может сплотить нацию. В чемпионате все болеют за одну команду, но здесь самое главное — сборная страны. Нам надо все сделать, чтобы сборная выступала достойно.
— Не будет ли такого, что тренера сначала носят на руках, а потом начинают ругать?
— Это тренерская судьба такая. Великие наши тренера говорили, нужно, чтобы чемоданчик всегда стоял готовым. Валерий Георгиевич уже все это прошел. Он понимает, что завтра может быть все по-другому. И Стас был космос. Не надо обольщаться. Валерий Георгиевич все это понимает, — сказал Иванов «СЭ».
После победы над Кипром Россия вышла на первое место в группе H, обогнав Хорватию, которая сегодня проведет свой матч пятого тура против Словакии.
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