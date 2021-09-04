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Иванов — о победе над Кипром: «После второго гола сборная России немного расслабилась»

21:16
Григорий Иванов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Григорий Иванов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал победу сборной России над Кипром (2:0) в рамках отборочного турнира к ЧМ-2022.

— Хорошо сыграли, взяли три очка. Натужно? Может, подустали немного, жарко. Ребята играют через три дня на четвертый. Самое главное сегодня — результат. Было видно, что мы переигрываем Кипр. После второго гола, может, немного расслабились.

— Карпин говорил, что будет играть в смелый футбол. Первые два матча вам показались смелыми?

— Первая игра мне понравилась больше, чем сегодняшняя. Играли с сильной командой, вице-чемпионами мира. А сегодня соперник был слабее, настрой был немного другой. Задача выполнена, это главное.

Мы должны выходить на чемпионат мира. Все будет нормально. Конечно, с первого места.

— Есть ли изменения с командой Черчесова?

— Не хотелось бы сравнивать команды. Та сборная тоже достойно выступала. Может, Станиславу Саламовичу надо было пораньше обновлять команду. Вижу, что Валерий Георгиевич смело ставит молодых. Надеюсь, молодежь будет приносить результат.

— Не кричали с трибун Валера-Валера?

— Я не в том возрасте, чтобы кричать. Я переживал за нашу команду. Только сборная может сплотить нацию. В чемпионате все болеют за одну команду, но здесь самое главное — сборная страны. Нам надо все сделать, чтобы сборная выступала достойно.

— Не будет ли такого, что тренера сначала носят на руках, а потом начинают ругать?

— Это тренерская судьба такая. Великие наши тренера говорили, нужно, чтобы чемоданчик всегда стоял готовым. Валерий Георгиевич уже все это прошел. Он понимает, что завтра может быть все по-другому. И Стас был космос. Не надо обольщаться. Валерий Георгиевич все это понимает, — сказал Иванов «СЭ».

После победы над Кипром Россия вышла на первое место в группе H, обогнав Хорватию, которая сегодня проведет свой матч пятого тура против Словакии.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словакия 0
Хорватия 0
1-й тайм

П2

29%

1.96

1X

17%

1.90

Обе забьют - да

15%

2.06
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа D
Украина 0
Франция 0
1-й тайм

П2

33%

1.63

ТБ 2.0

21%

1.58

Ф1 (+1)

16%

1.76
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Кипр 0
Россия 2
Матч завершен

П2

38%

1.40

Ф2 (-1)

22%

1.62

ТБ 2.5

18%

2.03

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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