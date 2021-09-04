Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал победу сборной России над Кипром (2:0) в рамках отборочного турнира к ЧМ-2022.

— Хорошо сыграли, взяли три очка. Натужно? Может, подустали немного, жарко. Ребята играют через три дня на четвертый. Самое главное сегодня — результат. Было видно, что мы переигрываем Кипр. После второго гола, может, немного расслабились.

— Карпин говорил, что будет играть в смелый футбол. Первые два матча вам показались смелыми?

— Первая игра мне понравилась больше, чем сегодняшняя. Играли с сильной командой, вице-чемпионами мира. А сегодня соперник был слабее, настрой был немного другой. Задача выполнена, это главное.

Мы должны выходить на чемпионат мира. Все будет нормально. Конечно, с первого места.

— Есть ли изменения с командой Черчесова?

— Не хотелось бы сравнивать команды. Та сборная тоже достойно выступала. Может, Станиславу Саламовичу надо было пораньше обновлять команду. Вижу, что Валерий Георгиевич смело ставит молодых. Надеюсь, молодежь будет приносить результат.

— Не кричали с трибун Валера-Валера?

— Я не в том возрасте, чтобы кричать. Я переживал за нашу команду. Только сборная может сплотить нацию. В чемпионате все болеют за одну команду, но здесь самое главное — сборная страны. Нам надо все сделать, чтобы сборная выступала достойно.

— Не будет ли такого, что тренера сначала носят на руках, а потом начинают ругать?

— Это тренерская судьба такая. Великие наши тренера говорили, нужно, чтобы чемоданчик всегда стоял готовым. Валерий Георгиевич уже все это прошел. Он понимает, что завтра может быть все по-другому. И Стас был космос. Не надо обольщаться. Валерий Георгиевич все это понимает, — сказал Иванов «СЭ».

После победы над Кипром Россия вышла на первое место в группе H, обогнав Хорватию, которая сегодня проведет свой матч пятого тура против Словакии.