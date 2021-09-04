Ерохин — о победе над Кипром: «Главное, что взяли три очка»
Полузащитник сборной России Александр Ерохин поделился впечатлениями после матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Кипра (2:0).
«Конечно, как можно скорее нужно было забить второй. Главное, что взяли три очка.
Понимали, что нам нужно добавлять в скорости, в движении. Тренеры выпустили свежих игроков, которые увеличили количество открываний. Хорошо, что забили второй гол.
Очень благодарны болельщикам. Когда есть поддержка, то это придает сил. Не самая легкая погода была — жаркова-то.
В конце мы немного просели. Нужно было больше прессинговать, немного не получилось», — сказал Ерохин в эфире «Матч ТВ».
После пяти сыгранных матчей сборная России возглавляет таблицу группы Н, набрав 10 очков. Далее идут сборные Хорватии (7), Словении (7), Словакии (6), Мальты (4) и Кипра (4).
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